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07.02.2020

Son dakika: Suriye uyruklu "sahte şeyh" gözaltına alındı! Müge Anlı canlı yayında tek tek o isimleri açıkladı |Video - 07.02.2020

ATV'nin ekranının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün (07 Şubat 2020 - Cuma) ne oldu? Türkiye'nin farklı illerinden birçok kişiyi dolandırdığı iddia edilen İhsan Çarpar ve Suriye uyruklu "sahte şeyh" gözaltına alındı! Müge Anlı canlı yayında yapılan operasyon sonrası gözaltına alınan o isimleri tek tek açıkladı. İşte 7 Şubat Cuma günü Müge Anlı canlı yayınında yaşanan o son dakika gelişmesi ve detayları... 'Turşu bidonuyla dolandırılan adamlar' olarak sosyal medyada çok konuşulan dolandırıcılık mağdurlarına ait video görüntüler ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

ATV'nin ekranının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün (07 Şubat 2020 - Cuma) ne oldu? Türkiye'nin farklı illerinden birçok kişiyi dolandırdığı iddia edilen İhsan Çarpar ve Suriye uyruklu "sahte şeyh" gözaltına alındı! Müge Anlı canlı yayında yapılan operasyon sonrası gözaltına alınan o isimleri tek tek açıkladı. İşte 7 Şubat Cuma günü Müge Anlı canlı yayınında yaşanan o son dakika gelişmesi ve detayları...

'Turşu bidonuyla dolandırılan adamlar' olarak sosyal medyada çok konuşulan dolandırıcılık mağdurlarına ait video görüntüler ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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