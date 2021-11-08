Nurgül Beyhan'ın cinayetindeki kritik isim Müge Anlı canlı yayınında! Ölüm emrini o mu verdi?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Nurgül Beyhan cinayetinde yeni iddialar ortaya atıldı. Aile içi husumet nedeniyle öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerinde durulurken iddiaların odağındaki isim canlı yayına telefonla katıldı. Nurgül Beyhan'ın kayınbiraderi Dilaver Beyhan, "Aldıkları nefesin sahibiyim" derken 'kimden şüpheleniliyor?' sorusuna yanıt verdi.

Dilaver Bey, kardeşi ile ilgili hiçbir şeye cevap vermek zorunda olmadığını belirttikten sonra olay günü aşağıya indiklerinde yengesi Nurgül Hanım'ın oğlunda silah olduğunu bildiğini, kapıda Nurgül Hanım'ı da görünce şüphelendiğini, gerekli mercilere de bunu söylediğini ifade etti. Dilaver Bey, Ali'nin de Nurgül Hanım'ın da orada olduğunu görünce o an öyle düşündüğünü dile getirdi. Müge Anlı, Yusuf'un Nurgül Hanım ve Yaşar Bey'in çocuğu olduğunu, neden Nurgül Hanım'ın sadece suçlandığını sorunca Dilaver Bey, o an kapıda ikisini görünce şüphelendiğini söyledi. Dilaver Bey, Müge Anlı'nın sorusu üzerine yeğeninin kendisinden alacağı olmadığını, zaten hak hukukun böyle istenmeyeceğini, o gün ilk silah patlamasında yengesinin aşağıya indiğini, neden çocuğunu alıp götürmediğini, bunun kafasına takıldığını dile getirdi.