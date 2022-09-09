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Müge Anlı'yı korkutan anlar! Kızının sözlerine dayanamayıp bayıldı

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Giriş: 09.09.2022 13:39
Atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te korkutan anlar yaşandı. Anne gidiyorum diye evden çıkan ve iki yaşındaki kızıyla birlikte günlerdir kayıp olan Melisa Baytemir canlı yayında bulundu. Müge Anlı ile telefonda konuşan genç kızın söylediklerine dayanamayan annesi ise izleyicileri korkuttu. Acılı anne stüdyoda öyle bir bayıldı ki yürekler ağza geldi.
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