Müge Anlı’nın peşine düştüğü üfürükçü gözaltında

Müge Anlı ve ekibi bu kez Merve'nin yüzünü güldürdü. Görme yetisini kaybeden Merve ve annesi Naime şifa bulma ümidiyle gittikleri üfürükçüye 260 bin TL kaptırdı. Kedi tüyü ve derisiyle genç kızın gözlerini açacağını iddia eden Adem Önal Ankara'da gözaltına alındı. Genç kız, Müge Anlı'nın açıklaması sonrası gözyaşlarına boğuldu.