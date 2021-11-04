06 Kasım 2021, Cumartesi
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Müge Anlı’daki Nurgül Beyhan cinayetinde abiden şok sözler! “Karısının ölmesini diledi”
1 Ağustos 2020 tarihinde evinde katledilen Nurgül Beyhan cinayeti, Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturdu. Aile içi husumet nedeniyle öldürülmüş olabileceği şüphesi üzerinde durulurken ağabey Şenol Çelik, Nurgül Beyhan'ın eşi Yaşar Beyhan hakkında şok suçlamalarda bulundu. Beyhan'ın kardeşini öldürmek istediğini ima eden Çelik, "Karısının ölmesini diledi" dedi.