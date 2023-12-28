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Müge Anlı’daki Mustafa Hakkulu'nun katili İsa Dumlu suç ortağını itiraf etti

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Giriş: 28.12.2023 12:42
13 Aralık'ta ortadan kaybolan Mustafa Hakkulu'nun cansız bedeni 12 gün sonra dere yatağında bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan İsa Dumlu, arkadaşını öldürdüğünü itiraf etmişti. Gözaltına alınan İsa'dan bir itiraf daha geldi. Verdiği ilik ifadeyi değiştirerek cinayeti kendi başına işlemediğini ve suç ortağı olduğunu açıkladı.
İsa Dumlu suç ortağını itiraf etti
İsa Dumlu suç ortağını itiraf etti
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