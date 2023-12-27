Müge Anlı’daki Mevlüt Atlar’ın kaybında çarpıcı iddia: "‘Oğlumu tüfekle vurdum’ dedi"

Mevlüt Ozan Atlar 11 yıl önce, henüz 20 yaşındayken ortadan kayboldu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan anne Ayşe Atlar eşi tarafından yıllarca işkence gördüklerini, babasının daha önce Mevlüt'ü tüfekle vurduğunu belirtmişti. Oğlunu babasının öldürmüş olabileceği iddiası üzerine yayına katılan baba Mehmet, bir an boşluğuna gelerek 'cinayete gelecek olursak' şeklinde bir ifade kullanmıştı. Müge Anlı'nın bugünkü yayınına telefonla bağlanan bir tanık, çarpıcı iddialarda bulundu. Mehmet Atlar'ın birlikte içki içtiği arkadaşlarına, "oğlumu pompalı tüfekle vurdum" itirafında bulunduğunu belirtti. Karaman'daki Jasat ekipleri harekete geçti. İşte yaşananlar...