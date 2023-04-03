03 Nisan 2023, Pazartesi
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Müge Anlı'daki dolandırıcı sevgiliden şok suçlama: Mustafa Bey üfürükçü
Filiz Hanım, Mustafa Emektar ile 10 yıl önce yollarının kesiştiğini kendisinden kaçtığını söyledi. Eski eşine fotoğraflarını yolladığını ve kendisine şantaj yaptığını söyleyen kadın Mustafa Bey'in üfürükçü olduğu iddiasını da ortaya attı.