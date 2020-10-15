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Müge Anlı’da kayıp olarak aranan Hatice Tusu olayında kan donduran itiraf geldi! - 15.10.2020

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Giriş: 15.10.2020 12:04
Güncelleme:15.10.2020 12:39
Aydın Didim’de yaşayan 2 çocuk annesi Hatice Tusu şüpheli şekilde ortadan kaybolmuştu. Emekli hemşire olan Hatice Tusu’nun oğulları 10 Ekim günü ortadan kaybolan annelerini bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Günlerdir her yerde aranan talihsiz kadından acı haber geldi. Hatice Tusu’nun bir dönem gönül ilişkisi yaşadığı ve korodan arkadaşı olan Suat Aksoy, korkunç cinayeti itiraf etti.
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