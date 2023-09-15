Müge Anlı Ayşe Kaygısız’ın can dostu Maviş’i buldu

Altınoluk'ta bulunan kuş Ayşe teyzenin kuşu olduğu anlaşıldı. İsimlerini söyleyen Maviş, stüdyoda heyecan yarattı. Kavuşmak üzere Ayşe teyzeyi ve kızını canlı yayından uğurlayan Müge Anlı'ya sarılıp teşekkür eden yaşlı kadının mutluluğu herkesi duygulandırdı.