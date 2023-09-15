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Müge Anlı Ayşe Kaygısız'ın can dostu Maviş'i buldu

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Giriş: 15.09.2023 11:57
Güncelleme:15.09.2023 11:58
Altınoluk'ta bulunan kuş Ayşe teyzenin kuşu olduğu anlaşıldı. İsimlerini söyleyen Maviş, stüdyoda heyecan yarattı. Kavuşmak üzere Ayşe teyzeyi ve kızını canlı yayından uğurlayan Müge Anlı'ya sarılıp teşekkür eden yaşlı kadının mutluluğu herkesi duygulandırdı.
Müge Anlı Ayşe Kaygısız’ın can dostu Maviş’i buldu
Müge Anlı Ayşe Kaygısız'ın can dostu Maviş'i buldu
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