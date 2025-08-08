PMYO Parkur Sınavı Takvimi 2025 | PMYO parkur sınavı hangi tarihte yapılacak, nasıl olacak?
2025 yılı Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) parkur sınavı takvimi, başvuru sürecini tamamlayan binlerce polis adayı tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen bu sınav, fiziki yeterlilik aşamasının en kritik adımlarından biri olarak öne çıkıyor. Parkur sınavında adayların sportif kabiliyetleri, dayanıklılık düzeyleri ve refleks hızları ölçülerek polislik mesleğine uygunlukları değerlendiriliyor. Peki 2025 PMYO parkur sınavı hangi tarihte yapılacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.08.2025 16:18