PMYO Parkur Sınavı Takvimi 2025 | PMYO parkur sınavı hangi tarihte yapılacak, nasıl olacak?

2025 yılı Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) parkur sınavı takvimi, başvuru sürecini tamamlayan binlerce polis adayı tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen bu sınav, fiziki yeterlilik aşamasının en kritik adımlarından biri olarak öne çıkıyor. Parkur sınavında adayların sportif kabiliyetleri, dayanıklılık düzeyleri ve refleks hızları ölçülerek polislik mesleğine uygunlukları değerlendiriliyor. Peki 2025 PMYO parkur sınavı hangi tarihte yapılacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.08.2025 16:18
Emniyet teşkilatına katılmak isteyen binlerce gencin gözü 2025 PMYO parkur sınavında. Fiziksel yeterliliği, hız ve dayanıklılığı ölçen bu kritik sınav, polislik mesleğine adım atmak isteyenler için en önemli aşamalardan biri., Parkurun nasıl uygulanacağı ve adayların hangi etaplarda ter dökeceği şimdiden merak konusu oldu. Peki PMYO parkur sınavı ne zaman yapılacak, nasıl olacak?

PMYO Parkur Sınavı Ne Zaman?

2025 yılı PMYO parkur sınavı tarihleri, EGM tarafından yayımlanacak resmi takvim ile duyurulacak. Önceki yıllara bakıldığında, parkur sınavlarının genellikle yaz aylarında yapılan ön sağlık kontrollerinin ardından Eylül-Ekim döneminde gerçekleştirildiği biliniyor. 2025 yılında da benzer bir sınav tarihi bekleniyor.

PMYO Parkur Sınavı Nasıl Yapılır?

Polis Meslek Yüksekokulu'na girişte en önemli adımlardan biri olan parkur sınavı, adayların fiziksel kabiliyetlerini ölçmek için tasarlanmış bir dizi etaptan oluşuyor. Her aday, belirlenen süre içinde parkuru hatasız şekilde tamamlamak zorunda. Süre sınırını aşan veya etaplarda hata yapan adaylar elenebilir.

Parkur etapları genellikle şu aşamaları içerir:

🔹 Denge tahtasından geçiş

🔹 Engel üzerinden atlama

🔹 Slalom şeklinde koşu

🔹 Lastiklerin içinden geçme

🔹 Belirli ağırlıkları taşıma

🔹 Son etap olan bitiş koşusu

