08 Ağustos 2025, Cuma
Sahte e-imza ve diploma çetesi operasyonunda yalanlar ve gerçekler! Muhalif medyanın algısı çöktü
Türkiye'nin dijital kamu altyapısını hedef alan organize sahtecilik girişimi, devletin hızlı ve koordineli müdahalesiyle engellendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü sahte e-imza ve sahte diploma soruşturması kapsamında 199 şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Soruşturma sonucunda 37 kişi tutuklanırken, toplamda 220 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.
