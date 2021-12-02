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Evlilik vaadiyle dolandıran türkücü sevgili arabasıyla Müge Anlı'ya geldi

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Giriş: 02.12.2021 16:32
Güncelleme:02.12.2021 16:32
Geçtiğimiz haftalarda Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelen 47 yaşındaki Safiye Çallı, 25 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra, sosyal medyadan tanıştığı türkücü sevgilisi Cüneyt Demiral tarafından yaklaşık 600 bin lira dolandırıldığını iddia etmişti.

Geçtiğimiz haftalarda Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelen 47 yaşındaki Safiye Çallı, 25 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra, sosyal medyadan tanıştığı türkücü sevgilisi Cüneyt Demiral tarafından yaklaşık 600 bin lira dolandırıldığını iddia etmişti.

Ankara ve Ordu'daki evini sevgilisi için satmıştı.

Ankara'da yaşayan Safiye Çallı, 23 Mart 2021 tarihinde geçimsizlik sebebiyle 25 yıllık evliliğini noktalamıştı. Eşinden ayrıldıktan sonra sosyal medyadan türkücü olduğu için takipleştiği Cüneyt Demiral ile görüşmeye başladı. Cüneyt, bu süre içinde işsizliğini bahane ederek para istemeye başladı. Kısa sürede güzel sözlerle kendisine bağladığı Safiye Çallı'ya Ankara ve Ordu'daki iki evini sattıran Cüneyt Demiral daha sonra aldığı paralarla ortadan kayboldu. Geçimini evlere temizliğe giderek sağladığını ve tüm birikimini evlilik vaadiyle kaybettiğini söyleyen Safiye Çallı, Müge Anlı'dan yardım istedi.

Anlı talihsiz kadının sesi oldu, dolandırdığı sevgilisi arabasını ve parasını Safiye'ye geri verdi.

Müge Anlı, talihsiz kadının mağdurlarından yalnızca bir tanesi olduğunu çok geçmeden ortaya çıkardı. Onlarca kadını evlilik vaadiyle dolandırdığı canlı yayına bağlanan tanıklarla öğrenilen Cüneyt Demiral'ın kadınların özel videolarını çekip şantaj yaptığı da ortaya çıktı. Yayına bağlanan Cüneyt'in babası Kemal Demiral ise, "Oğlunun dolandırıcı olduğunu kabul ederek "Safiye'nin iki evini sattı. Parasını vermedi. Oğlum bile demek istemiyorum" dedi. Safiye Çallı'nın canlı yayına çıkmasının ardından Cüneyt Demiral elindeki parayı ve arabayı Safiye'ye vereceğini söyledi. Türkücü Cüneyt Demiral, bugün programa geldi. Yanında Safiye'den aldığı paralarla satın aldığı araba ve 80 bin lirayı para getiren Cüneyt gündeme Noter huzurunda aracı devretti. Cüneyt bir hafta boyunca müge Anlı'ya katılan Safiye'nin dolandırıcılık iddialarına ise, "Safiye beni kurban etti" diyerek savunmada bulundu.

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