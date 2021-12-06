06 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Eşini aramak için Müge Anlı’ya geldi! Canlı yayında sinir krizi geçirdi

Eşini aramak için Müge Anlı’ya geldi! Canlı yayında sinir krizi geçirdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.12.2021 14:32
Güncelleme:06.12.2021 14:32
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk olan Serkan Kıyak, 4 gün önce Uşak’ta kaybolan eşi Zehra Kıyak’ı bulmak için yardım istedi. 2 yıllık evliliklerinde eşinin birkaç kez başkalarıyla da görüştüğünü söyleyen Serkan Kıyak, başkaları tarafından kandırılıp götürüldüğünü iddia etti. Müge Anlı ekibi tarafından bulunan Zehra Kıyak eşiyle görüşmek istemediğini dile getirince Serkan Kıyak canlı yayında sinir krizi geçirdi.
Eşini aramak için geldi! Canlı yayında sinir krizi geçirdi
Eşini aramak için geldi! Canlı yayında sinir krizi geçirdi
Müge Anlı 6 Aralık Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 6 Aralık Pazartesi tek parça izle
Sevda’nın annesinin feryatları yürek yaktı
Sevda'nın annesinin feryatları yürek yaktı
Sevda kaldığı metruk binanın yakınlarında bulundu
Sevda kaldığı metruk binanın yakınlarında bulundu
Müge Anlı 3 Aralık Cuma tek parça izle
Müge Anlı 3 Aralık Cuma tek parça izle
Evlilik vaadiyle dolandıran türkücü sevgili arabasıyla Müge Anlı’ya geldi
Evlilik vaadiyle dolandıran türkücü sevgili arabasıyla Müge Anlı'ya geldi
Müge Anlı’da Ekin Gökçe Fakıoğlu’nun katili tutuklandı
Müge Anlı’da Ekin Gökçe Fakıoğlu'nun katili tutuklandı
Müge Anlı 2 Aralık Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 2 Aralık Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 1 Aralık Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 1 Aralık Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 30 Kasım Salı tek parça izle
Müge Anlı 30 Kasım Salı tek parça izle
Müge Anlı 29 Kasım Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 29 Kasım Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert tek parça izle
Müge Anlı ile Tatlı Sert tek parça izle
Daha Fazla Video Göster