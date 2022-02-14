14 Şubat 2022, Pazartesi
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Emine Çöp ve Tuğçe Semiz 30 kurşunla infaz edildi! Müge Anlı’da çarpıcı iddia
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Pazar günü 04:00 sularında araçla kırmızı ışıkta bekleyen Emine Çöp ve Tuğçe Semiz 30 kurşunla katledildi. 2 kuzenin hayatını kaybettiği olayda çocukluk arkadaşları Alihan K. ağır şekilde yaralandı. Emine Çöp’ün yakınları, ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’e konuştu. Çöp ailesi cinayet ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.