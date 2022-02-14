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Emine Çöp ve Tuğçe Semiz 30 kurşunla infaz edildi! Müge Anlı’da çarpıcı iddia

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Giriş: 14.02.2022 16:08
Güncelleme:14.02.2022 16:08
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Pazar günü 04:00 sularında araçla kırmızı ışıkta bekleyen Emine Çöp ve Tuğçe Semiz 30 kurşunla katledildi. 2 kuzenin hayatını kaybettiği olayda çocukluk arkadaşları Alihan K. ağır şekilde yaralandı. Emine Çöp’ün yakınları, ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’e konuştu. Çöp ailesi cinayet ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.
Emine Çöp ve Tuğçe Semiz 30 kurşunla infaz edildi! Müge Anlı’da çarpıcı iddia
Emine Çöp ve Tuğçe Semiz 30 kurşunla infaz edildi! Müge Anlı’da çarpıcı iddia
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