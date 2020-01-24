Kayıpların bulunduğu, yıllardır aydınlatılamayan faili meçhul cinayetlerin ortaya çıkarıldığı program Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün flaş bir gelişme yayınlandı. 45 yaşında 3 çocuk annesi Ayfer Yaralı, Nazmi Bey tarafından dolandırıldığı iddiasıyla programa katıldı. Yaralı, Nazmi Bey ile sosyal medyada tanışıp 20 bin Euro'sunu kaptırdığını iddia etti. Nazmi Bey telefonla canlı yayına bağlandı ve her şeyi anlattı. Nazmi Be, Ayfer Yaralı'nın kendisini 12 yaşındaki kızını taciz etmekle suçladığı ortaya çıkınca da Müge Anlı devreye girdi ve canlı yayında gergin anlar yaşandı. Anlı, 45 yaşındaki kadının "12 yaşındaki kızımın 3 kere odasına girmeye kalktı." sözleri üzerine kadına "Karakola gidip şikayet ettin mi? Etmediysen burada ne işin var? Çocuklu kadının özel hayatı olmaz!" diyerek tepki gösterdi ve stüdyodan kadını kovdu. İşte stüdyoda yaşanan o anlar...

Kayıpların bulunduğu, yıllardır aydınlatılamayan faili meçhul cinayetlerin ortaya çıkarıldığı program Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün flaş bir gelişme yayınlandı.

CANLI YAYINDA GERGİN ANLAR

45 yaşında 3 çocuk annesi Ayfer Yaralı, Nazmi Bey tarafından dolandırıldığı iddiasıyla programa katıldı. Yaralı, Nazmi Bey ile sosyal medyada tanışıp 20 bin Euro'sunu kaptırdığını iddia etti. Nazmi Bey telefonla canlı yayına bağlandı ve her şeyi anlattı. Nazmi Be, Ayfer Yaralı'nın kendisini 12 yaşındaki kızını taciz etmekle suçladığı ortaya çıkınca da Müge Anlı devreye girdi ve canlı yayında gergin anlar yaşandı.

MÜGE ANLI STÜDYODAN KOVDU

Anlı, 45 yaşındaki kadının "12 yaşındaki kızımın 3 kere odasına girmeye kalktı." sözleri üzerine kadına "Karakola gidip şikayet ettin mi? Etmediysen burada ne işin var? Çocuklu kadının özel hayatı olmaz!" diyerek tepki gösterdi ve stüdyodan kadını kovdu. İşte stüdyoda yaşanan o anlar...