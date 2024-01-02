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Ayşe Kumru'nun hayrete düşüren yaşam öyküsü! Canlı yayında Müge Anlı'dan yardım istedi

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Giriş: 02.01.2024 15:28
Güncelleme:02.01.2024 15:28
''Atma lazım olur'' düşüncesi kabusa döndü. Ayşe Kumru ve ailesinin çöp ev krizi kızı Kübra Kumru'yu Müge Anlı'ya getirdi. Annesi ile yayına çıkan kız, evlerinin yaşanmaz hale geldiğini annesinin biriktirme hastalığı olduğunu anlattı. Ayşe Kumru ise eşinden yıllarca şiddet gördüğünü, para kazanmak için ikinci el eşya toplayıp sattığını böyle geçindiğini söyledi. Bu durumdan kurtulmak için yardım isteyen kadın gözyaşlarını tutamadı.
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