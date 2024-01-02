02 Ocak 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Ayşe Kumru'nun hayrete düşüren yaşam öyküsü! Canlı yayında Müge Anlı'dan yardım istedi
''Atma lazım olur'' düşüncesi kabusa döndü. Ayşe Kumru ve ailesinin çöp ev krizi kızı Kübra Kumru'yu Müge Anlı'ya getirdi. Annesi ile yayına çıkan kız, evlerinin yaşanmaz hale geldiğini annesinin biriktirme hastalığı olduğunu anlattı. Ayşe Kumru ise eşinden yıllarca şiddet gördüğünü, para kazanmak için ikinci el eşya toplayıp sattığını böyle geçindiğini söyledi. Bu durumdan kurtulmak için yardım isteyen kadın gözyaşlarını tutamadı.