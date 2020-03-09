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09.03.2020

Müge Anlı ile Tatlı Sert 9 Mart Pazartesi tek parça kesintisiz full izle video - 09.03.2020

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (9 Mart 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 9 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; evlerinin avlusunda kaybolan ve gece geç saatlere kadar aranan Zehra bir gün sonra çuval içinde bulundu! Suçlanan eski yenge ne dedi? Zehra Topdağ’ın katil ya da katilleri kim? Berlin’de doğdu hastanede terk edildi. Gerçekleri 13 yaşında öğrenen Çiler yarım asır sonra annesini arıyor! İngiltere’de yaşan 51 yaşındaki Çiler Atış’ın anne özlemi son bulacak mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (9 Mart 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

9 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; evlerinin avlusunda kaybolan ve gece geç saatlere kadar aranan Zehra bir gün sonra çuval içinde bulundu! Suçlanan eski yenge ne dedi? Zehra Topdağ'ın katil ya da katilleri kim? Berlin'de doğdu hastanede terk edildi! Gerçekleri 13 yaşında öğrenen Çiler yarım asır sonra annesini arıyor! İngiltere'de yaşan 51 yaşındaki Çiler Atış'ın anne özlemi son bulacak mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

9 Mart Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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