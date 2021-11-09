Müge Anlı ile Tatlı Sert 9 Kasım Salı tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (9 Kasım 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 9 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; feci şekilde dövüldü, ölüme terk edildi! Nasıl saklandı, nereye gömüldü? Neden sessiz kalınıyor! DJ Gezgin cinayetindeki şüpheler... Dolandırıcı olduğu söylenen kayıp bir kadın, dolandırıcı karısını arayan kayıp koca! Vaatler, gariplikler, şoke eden olaylar, akılalmaz olaylar! 50 yaşındaki Zennuıre Kahveci nerede? 5 ay arayla iki cinayet, şüphelerin odağındaki amca, bozulan sessizlik ve çarpıcı açıklamalar! Nurgül Beyhan’ın katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (9 Kasım 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

9 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; feci şekilde dövüldü, ölüme terk edildi! Nasıl saklandı, nereye gömüldü? Neden sessiz kalınıyor! DJ Gezgin cinayetindeki şüpheler... Dolandırıcı olduğu söylenen kayıp bir kadın, dolandırıcı karısını arayan kayıp koca! Vaatler, gariplikler, şoke eden olaylar, akılalmaz olaylar! 50 yaşındaki Zennuıre Kahveci nerede? 5 ay arayla iki cinayet, şüphelerin odağındaki amca, bozulan sessizlik ve çarpıcı açıklamalar! Nurgül Beyhan'ın katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

9 Kasım Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.