Müge Anlı ile Tatlı Sert 7 Mart Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (7 Mart 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 7 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; intihar süsü verilerek öldürülen bir adam, ilişki sarmalı, düğüm noktası, ifadeler... Burhan Karakuş’un katili kim? Evinden kaçtı, erkek arkadaşının yanında ortaya çıktı! Aile onayından geçecekler mi? 19 yaşındaki Gamze ve onu görür görmez kaçıran sevgilisi canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (7 Mart 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

7 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; intihar süsü verilerek öldürülen bir adam, ilişki sarmalı, düğüm noktası, ifadeler... Burhan Karakuş'un katili kim? Evinden kaçtı, erkek arkadaşının yanında ortaya çıktı! Aile onayından geçecekler mi? 19 yaşındaki Gamze ve onu görür görmez kaçıran sevgilisi canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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