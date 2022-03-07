Müge Anlı ile Tatlı Sert 7 Mart Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (7 Mart 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 7 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; kırmızı ışıkta kurşun yağmuru! Şantaj, korku, gözdağı... Kocaeli’ndeki çifte cinayette katil kim? Mahalleden arkadaşlarıyla kavga etti, kızıp gitti bir daha geri dönmedi! 17 yaşındaki Fatih Savaş’la ilgili sıcak gelişmeler! Kaçırıldı, aç ve susuz bırakıldı! Dinmeyen endişe, kardeşini ele veren ağabey... 15 yaşındaki çocuğumuzun kaybıyla ilgili sıcak gelişme! Kızı koca şiddetinden kaçıp geldi, kendisi ortadan kayboldu! Damatla ilgili akılalmaz iddialar, hayrete düşüren konuşmalar! Cemile Özdemir damadı tarafından kandırılıp kaçırıldı mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanana son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (7 Mart 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

7 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; kırmızı ışıkta kurşun yağmuru! Şantaj, korku, gözdağı... Kocaeli'ndeki çifte cinayette katil kim? Mahalleden arkadaşlarıyla kavga etti, kızıp gitti bir daha geri dönmedi! 17 yaşındaki Fatih Savaş'la ilgili sıcak gelişmeler! Kaçırıldı, aç ve susuz bırakıldı! Dinmeyen endişe, kardeşini ele veren ağabey... 15 yaşındaki çocuğumuzun kaybıyla ilgili sıcak gelişme! Kızı koca şiddetinden kaçıp geldi, kendisi ortadan kayboldu! Damatla ilgili akılalmaz iddialar, hayrete düşüren konuşmalar! Cemile Özdemir damadı tarafından kandırılıp kaçırıldı mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanana son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

7 Mart Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.