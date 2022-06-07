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Müge Anlı ile Tatlı Sert 7 Haziran Salı canlı yayın izle

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Giriş: 07.06.2022 10:16
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (7 Haziran 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 7 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; Yeşilırmak nehrinde infaz, kuşkular... Cinayet saati neredeydi? Ardı arkası kesilmeyen iddialar, uzun sürmeyen söz... Muhammet Burhan’ın katili kim? Yakın arkadaşını öldürdü, izini kaybettirmeye çalıştı, itiraf etti, gömdüğü yeri gösterdi! Savaş Aydoğan cinayetiyle ilgili sıcak gelişmeler! Mermer ustasına pahalıya patlayan aşk! İş arkadaşının eşiyle evlenir sandı, hayal kırıklığına uğradı! Kaybedilen paralar, garip davranışlar! Yunus Bey’in dolandırılma iddiası ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (7 Haziran 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

7 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; Yeşilırmak nehrinde infaz, kuşkular... Cinayet saati neredeydi? Ardı arkası kesilmeyen iddialar, uzun sürmeyen söz... Muhammet Burhan'ın katili kim? Yakın arkadaşını öldürdü, izini kaybettirmeye çalıştı, itiraf etti, gömdüğü yeri gösterdi! Savaş Aydoğan cinayetiyle ilgili sıcak gelişmeler! Mermer ustasına pahalıya patlayan aşk! İş arkadaşının eşiyle evlenir sandı, hayal kırıklığına uğradı! Kaybedilen paralar, garip davranışlar! Yunus Bey'in dolandırılma iddiası ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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7 Haziran Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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