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Müge Anlı ile Tatlı Sert 7 Aralık Perşembe canlı izle

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Giriş: 07.12.2023 10:59
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (7 Aralık 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 7 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 3 çocuk annesinin şüpheli ölümü. İntihar süsü mü verildi? Nispet niteliğinde poz! İhanet cinayetle mi bitti? Darp ve kavga iddiaları... Sıdıka Çelik cinayet kurbanı mı? Alıkonduğu söylenen 18 yaşındaki genç kız... Üst kat komşusunun tehdidi altında mı? Annesi ve ablasının gözyaşları... Duyulan endişe! Melis Özge Gürdoğan ile ilgili sıcak gelişme. Pembe panjurlu bir evin hayalini kurdu 4 milyon TL'den oldu! Hayal kırıklığına uğratan gönül elçisi... Aynı vaatler ortak son! Gülbin Akdoğan'ın hedefindeki kişiden dert yanan yeni isimler! 8 aydır ailesinin ulaşamadığı bir kadın. Kandırılıp kaçırıldı iddiası! Endişe içinde haber bekleyen anne! 28 yaşındaki Büşra Can ile ilgili sıcak gelişme! 2 genç kız, kardeşi kardeşe kırdıran ilişki ağı! Görgü şahitleri... Şantaj ve cinayet iddiaları. Savaş ve barış! Adı geçenlere ev sahipliği yapan yabancı uyruklu kişi. Ortam evinin suskunluğunu bozan sahibi! Neler söyledi? Ne açıklama yaptı? ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (7 Aralık 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

7 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 3 çocuk annesinin şüpheli ölümü. İntihar süsü mü verildi? Nispet niteliğinde poz! İhanet cinayetle mi bitti? Darp ve kavga iddiaları... Sıdıka Çelik cinayet kurbanı mı? Alıkonduğu söylenen 18 yaşındaki genç kız... Üst kat komşusunun tehdidi altında mı? Annesi ve ablasının gözyaşları... Duyulan endişe! Melis Özge Gürdoğan ile ilgili sıcak gelişme. Pembe panjurlu bir evin hayalini kurdu 4 milyon TL'den oldu! Hayal kırıklığına uğratan gönül elçisi... Aynı vaatler ortak son! Gülbin Akdoğan'ın hedefindeki kişiden dert yanan yeni isimler! 8 aydır ailesinin ulaşamadığı bir kadın. Kandırılıp kaçırıldı iddiası! Endişe içinde haber bekleyen anne! 28 yaşındaki Büşra Can ile ilgili sıcak gelişme! 2 genç kız, kardeşi kardeşe kırdıran ilişki ağı! Görgü şahitleri... Şantaj ve cinayet iddiaları. Savaş ve barış! Adı geçenlere ev sahipliği yapan yabancı uyruklu kişi. Ortam evinin suskunluğunu bozan sahibi! Neler söyledi? Ne açıklama yaptı? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

7 Aralık Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 7 ARALIK PERŞEMBE CANLI İZLE

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