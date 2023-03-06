Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Mart Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (6 Mart 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 6 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; şüphe, ihanet, sonuç cinayet! Mahkemede ne karar çıktı? Recep Arı cinayetiyle ilgili gelişmeler! Öldürüldü, intihar süsü verildi! İki kardeş, bir cinayet... Burhan Karakuş’un katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (6 Mart 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

6 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; şüphe, ihanet, sonuç cinayet! Mahkemede ne karar çıktı? Recep Arı cinayetiyle ilgili gelişmeler! Öldürüldü, intihar süsü verildi! İki kardeş, bir cinayet... Burhan Karakuş'un katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

6 Mart Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.