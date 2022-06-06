Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Haziran Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (6 Haziran 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 6 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Yeşilırmak nehrinde kanlı pusu, el ele veren iki sevgili! Taraflar, tanıklar, şüpheler... Muhammet Burhan kıskançlık cinayeti kurbanı mı? 2 çocuk babası Savaş Aydoğan, firari arkadaş ve suskun sevgili, cevabı merak edilen sorular... Ödüllü kuaför Savaş Aydoğan’la ilgili sıcak gelişmeler! 18 yaşında kayıp genç kız, bir annenin endişesi, korku dolu bekleyiş... İstanbul’dan kaybolan kızımızla ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (6 Haziran 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

6 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Yeşilırmak nehrinde kanlı pusu, el ele veren iki sevgili! Taraflar, tanıklar, şüpheler... Muhammet Burhan kıskançlık cinayeti kurbanı mı? 2 çocuk babası Savaş Aydoğan, firari arkadaş ve suskun sevgili, cevabı merak edilen sorular... Ödüllü kuaför Savaş Aydoğan'la ilgili sıcak gelişmeler! 18 yaşında kayıp genç kız, bir annenin endişesi, korku dolu bekleyiş... İstanbul'dan kaybolan kızımızla ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

6 Haziran Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.