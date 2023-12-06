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Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Aralık Çarşamba tek parça izle

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Giriş: 06.12.2023 10:17
Güncelleme:06.12.2023 12:54
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (6 Aralık 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 6 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; başından vuruldu, hastanede yaşamını yitirdi! İhanet cinayetle mi bitti? İntihar süsü mü verildi? Bir yanda ağlayan yakınları, diğer yanda göbek atıp pasta yiyen kocası! 3 çocuk annesi Sıdıka Çelik’in şüpheli ölümü! Pembe panjurlu bir evin hayalini kurdu, 4 milyon TL’den oldu! Aynı vaatler, ortak son! Gülbin Akdoğan’ın hedefindeki kişiden dert yanan yeni bir isim! İki genç kız, kardeşi kardeşe kırdıran ilişki ağı, görgü şahitleri, şantaj ve cinayet iddiaları... Nevrigül Alan’ın ölümündeki şüpheler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (6 Aralık 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

6 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; başından vuruldu, hastanede yaşamını yitirdi! İhanet cinayetle mi bitti? İntihar süsü mü verildi? Bir yanda ağlayan yakınları, diğer yanda göbek atıp pasta yiyen kocası! 3 çocuk annesi Sıdıka Çelik'in şüpheli ölümü! Pembe panjurlu bir evin hayalini kurdu, 4 milyon TL'den oldu! Aynı vaatler, ortak son! Gülbin Akdoğan'ın hedefindeki kişiden dert yanan yeni bir isim! İki genç kız, kardeşi kardeşe kırdıran ilişki ağı, görgü şahitleri, şantaj ve cinayet iddiaları... Nevrigül Alan'ın ölümündeki şüpheler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

6 Aralık Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI 6 ARALIK ÇARŞAMBA TEK PARÇA İZLE

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