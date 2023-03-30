Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Mart Perşembe canlı izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (30 Mart 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 30 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Sosyal medya aşkını fabrikatör sandı. İlk buluşmada kredi çekip kandırıldı. En masraflı kahvaltı. Hayal kırıklığı ve gözyaşı... Kabulleniş... Hülya Öztürk'e pahalıya patlayan sevgilisi. 78 yaşında kayıp bir kadın... Çocukluk aşkı ve tedirgin eden komşusu... Yarım asrı aşan ilgi. Soru işaretleri... Sus payı mı verildi? Döndü Boztepe cinayete mi kurban gitti? Alıkonulduğu iddia edilen bir genç kız... Bir yanda hala ve amca bir yanda anne... İddialar... Dönmek mi istemiyor yoksa zorla mı tutuluyor? Evladını almak isteyen Ayşe Göçer... Torunları için endişelenen babaanne ve dede. Havlayan evlat tükenen gelin. Akılalmaz iddialar. Karşılıklı suçlamalar. Er çiftinin dünürleri Hatice Kıvrık canlı yayında... Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (30 Mart 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

30 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Sosyal medya aşkını fabrikatör sandı. İlk buluşmada kredi çekip kandırıldı. En masraflı kahvaltı. Hayal kırıklığı ve gözyaşı... Kabulleniş... Hülya Öztürk'e pahalıya patlayan sevgilisi. 78 yaşında kayıp bir kadın... Çocukluk aşkı ve tedirgin eden komşusu... Yarım asrı aşan ilgi. Soru işaretleri... Sus payı mı verildi? Döndü Boztepe cinayete mi kurban gitti? Alıkonulduğu iddia edilen bir genç kız... Bir yanda hala ve amca bir yanda anne... İddialar... Dönmek mi istemiyor yoksa zorla mı tutuluyor? Evladını almak isteyen Ayşe Göçer... Torunları için endişelenen babaanne ve dede. Havlayan evlat tükenen gelin. Akılalmaz iddialar. Karşılıklı suçlamalar. Er çiftinin dünürleri Hatice Kıvrık canlı yayında... Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

30 Mart Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 30 MART PERŞEMBE CANLI İZLE