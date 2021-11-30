Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Kasım Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (30 Kasım 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 30 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; cinayet kurbanı genç kadın bodrum katta vuruldu, bahçede bulundu! Ekin Gökçe cinayetiyle ilgili sıcak gelişmeler! Sevgilisini bulmaya geldi, peş peşe ithamlarla karşılaştı! Şoke eden iddialar, dolandırıcılık suçlamaları! Yeliz Kiviz’le ilgili sıcak gelişmeler! Boşanma arifesinde kayboldu, kendi yazdığı söylenen bir mektup bulundu! Komşu ve eş canlı yayında yüzleşiyor! Sevda Kılıç’ın kaybında önemli gelişmeler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (30 Kasım 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

30 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; cinayet kurbanı genç kadın bodrum katta vuruldu, bahçede bulundu! Ekin Gökçe cinayetiyle ilgili sıcak gelişmeler! Sevgilisini bulmaya geldi, peş peşe ithamlarla karşılaştı! Şoke eden iddialar, dolandırıcılık suçlamaları! Yeliz Kiviz'le ilgili sıcak gelişmeler! Boşanma arifesinde kayboldu, kendi yazdığı söylenen bir mektup bulundu! Komşu ve eş canlı yayında yüzleşiyor! Sevda Kılıç'ın kaybında önemli gelişmeler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

30 Kasım Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.