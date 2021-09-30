Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Eylül Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (30 Eylül 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 30 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Hatay’daki Şen kardeşler cinayeti! Olayın kilit ismi Emel, bakıcı olduğu evde aracılık mı yaptı? Hüseyin ve Mehmet Şen’i kim, neden öldürdü? Marketlerinde katledilen karı koca, yeğenlerle yaşanan gerginlik, marketteki kavga, dikkat çeken ayrıntı... Sıcağı sıcağına neden ifade verdi? Bilmiyorum dediği olayı nasıl anlattı? Özkan çifti cinayeti ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (30 Eylül 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

30 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Hatay'daki Şen kardeşler cinayeti! Olayın kilit ismi Emel, bakıcı olduğu evde aracılık mı yaptı? Hüseyin ve Mehmet Şen'i kim, neden öldürdü? Marketlerinde katledilen karı koca, yeğenlerle yaşanan gerginlik, marketteki kavga, dikkat çeken ayrıntı... Sıcağı sıcağına neden ifade verdi? Bilmiyorum dediği olayı nasıl anlattı? Özkan çifti cinayeti ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

30 Eylül Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.