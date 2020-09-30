CANLI İZLE: Müge Anlı 30 Eylül Çarşamba

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 30 Eylül Çarşamba canlı yayın izle - 30.09.2020

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Giriş: 30.09.2020 10:09
Güncelleme:30.09.2020 10:20
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (30 Eylül 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 30 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; canice öldürülen genç bir kadın, firari bir sevgili, adalet çağrısı yapan bir anne... 30 yaşındaki Duygu Çelikten cinayetinde sıcak gelişme! Müge Anlı’da aydınlatılan Şiar Kılıç cinayetinde adli tıp raporu ne diyor? İddianamede korkunç suçlamalar! 9 yaşındaki Şiar Kılıç cinayetiyle ilgili yeni gelişme ne? Aylarca haber alınamadı, dakikalar içinde güzel haber geldi! 6 aydır kayıp olan mimarla ilgili gelişmeler! Kayıp bir genç, akılalmaz söylentiler, suçlanan aile fertleri... Hasan Kiraz’ın yengesinin açıklamaları ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (30 Eylül 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

30 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; canice öldürülen genç bir kadın, firari bir sevgili, adalet çağrısı yapan bir anne... 30 yaşındaki Duygu Çelikten cinayetinde sıcak gelişme! Müge Anlı'da aydınlatılan Şiar Kılıç cinayetinde adli tıp raporu ne diyor? İddianamede korkunç suçlamalar! 9 yaşındaki Şiar Kılıç cinayetiyle ilgili yeni gelişme ne? Aylarca haber alınamadı, dakikalar içinde güzel haber geldi! 6 aydır kayıp olan mimarla ilgili gelişmeler! Kayıp bir genç, akılalmaz söylentiler, suçlanan aile fertleri... Hasan Kiraz'ın yengesinin açıklamaları ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 30 EYLÜL ÇARŞAMBA CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

30 Eylül Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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