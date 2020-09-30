CANLI İZLE: Müge Anlı 30 Eylül Çarşamba

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (30 Eylül 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 30 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; canice öldürülen genç bir kadın, firari bir sevgili, adalet çağrısı yapan bir anne... 30 yaşındaki Duygu Çelikten cinayetinde sıcak gelişme! Müge Anlı’da aydınlatılan Şiar Kılıç cinayetinde adli tıp raporu ne diyor? İddianamede korkunç suçlamalar! 9 yaşındaki Şiar Kılıç cinayetiyle ilgili yeni gelişme ne? Aylarca haber alınamadı, dakikalar içinde güzel haber geldi! 6 aydır kayıp olan mimarla ilgili gelişmeler! Kayıp bir genç, akılalmaz söylentiler, suçlanan aile fertleri... Hasan Kiraz’ın yengesinin açıklamaları ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (30 Eylül 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

30 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; canice öldürülen genç bir kadın, firari bir sevgili, adalet çağrısı yapan bir anne... 30 yaşındaki Duygu Çelikten cinayetinde sıcak gelişme! Müge Anlı'da aydınlatılan Şiar Kılıç cinayetinde adli tıp raporu ne diyor? İddianamede korkunç suçlamalar! 9 yaşındaki Şiar Kılıç cinayetiyle ilgili yeni gelişme ne? Aylarca haber alınamadı, dakikalar içinde güzel haber geldi! 6 aydır kayıp olan mimarla ilgili gelişmeler! Kayıp bir genç, akılalmaz söylentiler, suçlanan aile fertleri... Hasan Kiraz'ın yengesinin açıklamaları ve Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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