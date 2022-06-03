Müge Anlı ile Tatlı Sert 3 Haziran Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (3 Haziran 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 3 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; Yeşilırmak’ta kanlı pusu! Herkesin adını çıkardı, sevgilisinin ismini sakladı! Tanıklar, ardı arkası kesilmeyen iddialar, cevap bekleyen soru... Muhammet Burhan’ın katili kim? 2 çocuk annesinin şüpheli kaybı! Yaşadığına dair ize rastlanmıyor! Son gittiği ev, evli sevgilisi, karşılıklı iddialar… Sayyora Abdukarimova nerede? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (3 Haziran 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

3 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; Yeşilırmak'ta kanlı pusu! Herkesin adını çıkardı, sevgilisinin ismini sakladı! Tanıklar, ardı arkası kesilmeyen iddialar, cevap bekleyen soru... Muhammet Burhan'ın katili kim? 2 çocuk annesinin şüpheli kaybı! Yaşadığına dair ize rastlanmıyor! Son gittiği ev, evli sevgilisi, karşılıklı iddialar… Sayyora Abdukarimova nerede? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

3 Haziran Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.