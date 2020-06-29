CANLI İZLE: Müge Anlı 29 Haziran Pazartesi

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (29 Haziran 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 29 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Sinop’taki akılalmaz yangında taraflar konuşuyor, kuşkular artıyor! Kuşkulu yangınla ilgili yeni gelişmeler! 7 yaşındaki İkranur’un kaybında üçüncü gün! Akrabalarının evinde kayboldu, aramalara rağmen bulunamadı! 7 yaşındaki İkranur’u arama çalışmaları ve son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (29 Haziran 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

29 Haziran Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Sinop'taki akılalmaz yangında taraflar konuşuyor, kuşkular artıyor! Kuşkulu yangınla ilgili yeni gelişmeler! 7 yaşındaki İkranur'un kaybında üçüncü gün! Akrabalarının evinde kayboldu, aramalara rağmen bulunamadı! 7 yaşındaki İkranur'u arama çalışmaları ve son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 29 HAZİRAN PAZARTESİ CANLI YAYIN

29 Haziran Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.