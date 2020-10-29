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Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Ekim Perşembe canlı izle - 29.10.2020

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Giriş: 29.10.2020 10:14
Güncelleme:29.10.2020 10:24
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (29 Ekim 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 29 Ekim Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Bir çocuk annesi kadının şüpheli ölümü! Yasak aşk ölüme mi götürdü? 24 yaşındaki Filiz Akyüz nasıl öldü? Ordu'da kayboldu aracı dere kenarında bulundu. En son nerede görüldü? Emekli astsubaya ne oldu? Günlerdir haber alınamayan Remzi Beyazıt'ın şüpheli kaybında son dakika gelişmeleri... Önce babasını buldu sonra tedavisi için umut doğdu! Hastanede neler yaşandı doktor neler söyledi? Genç kız sağlığına kavuşabilecek mi? İşte Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (29 Ekim 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

29 Ekim Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Bir çocuk annesi kadının şüpheli ölümü! Yasak aşk ölüme mi götürdü? 24 yaşındaki Filiz Akyüz nasıl öldü? Ordu'da kayboldu aracı dere kenarında bulundu. En son nerede görüldü? Emekli astsubaya ne oldu? Günlerdir haber alınamayan Remzi Beyazıt'ın şüpheli kaybında son dakika gelişmeleri... Önce babasını buldu sonra tedavisi için umut doğdu! Hastanede neler yaşandı doktor neler söyledi? Genç kız sağlığına kavuşabilecek mi? İşte Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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