Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Nisan Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Nisan 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 27 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; çiftlik evinde şüpheli kayıp, canlı yayında yüzleşme! Soru işaretleri, gözdağı, hedef şaşırtma, kurşunlar... 58 yaşındaki Aysel Gülmez’e ne oldu? 31 yaşındaki 5 çocuk annesinin kaybı! Kucağına bebeğini aldı, yatak odasından kaçtı! Giden 130 bin lira parası! Yaşam koçu sevgilisini yaşatmak için binlerce Euro verdi, öldüğü haberi geldi! Ayrılık acısı sağlığından etti, tüm birikimini kaybetti! Şoke eden gerçekler, hayal kırıklığına uğratan yalanlar! Nazan Koç’a 50 bin Euro’ya patlayan aşkı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Nisan 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

27 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; çiftlik evinde şüpheli kayıp, canlı yayında yüzleşme! Soru işaretleri, gözdağı, hedef şaşırtma, kurşunlar... 58 yaşındaki Aysel Gülmez'e ne oldu? 31 yaşındaki 5 çocuk annesinin kaybı! Kucağına bebeğini aldı, yatak odasından kaçtı! Giden 130 bin lira parası! Yaşam koçu sevgilisini yaşatmak için binlerce Euro verdi, öldüğü haberi geldi! Ayrılık acısı sağlığından etti, tüm birikimini kaybetti! Şoke eden gerçekler, hayal kırıklığına uğratan yalanlar! Nazan Koç'a 50 bin Euro'ya patlayan aşkı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

27 Nisan Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.