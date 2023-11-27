Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Kasım Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Kasım 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 27 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; genç bir ömrün acı sonu, ölüme sürüklediği düşünülen olaylar, iki kardeşin arasını açan nifak tohumları, tehlikeli oyunlar... Nevrigül Alan’ın ölümündeki sıcak gelişme! 8 Kasım’da kaybolan harita teknikeri, önemle durulan mesele, endişe verici olaylar, yeğeni için çabalayan dayı... 32 yaşındaki Feride Tolu’yla ilgili sıcak gelişme! Bir cinayet, aynı bedende son bulan 3 can, bir erkek yüzünden birbirine düşen 2 kadın, sol yanının gözünün önündeki ihaneti, çelişki ve kıskançlık iddiaları... İkiz çocuk beklerken öldürülen 2 çocuk annesinin katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Kasım 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

27 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; genç bir ömrün acı sonu, ölüme sürüklediği düşünülen olaylar, iki kardeşin arasını açan nifak tohumları, tehlikeli oyunlar... Nevrigül Alan'ın ölümündeki sıcak gelişme! 8 Kasım'da kaybolan harita teknikeri, önemle durulan mesele, endişe verici olaylar, yeğeni için çabalayan dayı... 32 yaşındaki Feride Tolu'yla ilgili sıcak gelişme! Bir cinayet, aynı bedende son bulan 3 can, bir erkek yüzünden birbirine düşen 2 kadın, sol yanının gözünün önündeki ihaneti, çelişki ve kıskançlık iddiaları... İkiz çocuk beklerken öldürülen 2 çocuk annesinin katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

27 Kasım Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.