Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Ekim Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Ekim 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 27 Ekim Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; ölüme terk edilen bir adam, her şeye şahit bir abla... Darp, dolandırıcılık, cinayet... Kim, ne biliyor? Gerçekler neden gizleniyor? DJ Gezgin cinayetindeki iddialar! 7 yaşındaki İkranur Tırsi oyun oynarken kayboldu, dere yatağında bulundu! Cinayet sanığı amca ve hala, karar duruşmasından notlar... Neler söylediler? Mahkemenin kararı ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Ekim 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

27 Ekim Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; ölüme terk edilen bir adam, her şeye şahit bir abla... Darp, dolandırıcılık, cinayet... Kim, ne biliyor? Gerçekler neden gizleniyor? DJ Gezgin cinayetindeki iddialar! 7 yaşındaki İkranur Tırsi oyun oynarken kayboldu, dere yatağında bulundu! Cinayet sanığı amca ve hala, karar duruşmasından notlar... Neler söylediler? Mahkemenin kararı ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

27 Ekim Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.