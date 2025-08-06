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Bilim insanları karıncalara kafein içirdi, bakın ne oldu!

Bilim insanları, doğanın en küçük ama en organize canlılarından biri üzerinde sıra dışı bir deney gerçekleştirdi. Arjantin karıncalarına verilen küçük doz kafein, onların hafıza ve öğrenme hızında beklenmedik değişimlere yol açtı. Elde edilen sonuçlar, bu minik canlıların yön bulma becerisinden kolonilerinin iletişim yöntemlerine kadar birçok detayı etkiledi. Peki çalışmanın sonucunda kafein, karıncaların zihinsel haritasını nasıl değiştirdi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.08.2025 16:35
Bilim insanları karıncalara kafein içirdi, bakın ne oldu!

Gözle göremeyeceğimiz kadar küçük ama etkisi düşündüğümüzden çok daha büyük! Bilim insanları, doğanın en çalışkan canlılarından biri üzerinde sıra dışı bir test yaptı. Sonuçlar ise hem şaşırtıcı hem de gelecekteki mücadele yöntemlerini değiştirebilecek nitelikte oldu.

Bilim insanları karıncalara kafein içirdi, bakın ne oldu!

Kafein, Karıncaların Hafızasını Nasıl Etkiledi?

Arjantin karıncaları (Linepithema humile), dünya genelinde yaygın koloniler kurarak yerli böcek türlerini tehdit eden en istilacı karınca türlerinden biri olarak biliniyor. Yalnızca birkaç milimetre boyunda olmalarına rağmen, binlerce kilometreye yayılan devasa koloniler kurabiliyorlar.

ABD ve Akdeniz kıyılarında büyük sorunlara yol açan bu karıncalar, besin kaynaklarını ele geçirebiliyor, elektrik kablolarına dahi zarar verebiliyor ve yerel ekosistemi olumsuz etkileyebiliyor. Geleneksel yöntemlerde zehirli yemlerle kontrol edilmeye çalışılsalar da, karıncalar çoğu zaman bu yemlere kısa sürede ilgisini kaybediyor.

Bilim insanları karıncalara kafein içirdi, bakın ne oldu!

iScience dergisinde yayımlanan bir araştırmada, bilim insanları sıra dışı bir fikirle yola çıktı. Karıncalara az miktarda kafein verildiğinde, yemlerin yerini daha iyi hatırlayıp hatırlayamadıkları test edildi.

Deneyde, legolardan ve plastik bir platformdan oluşan özel bir karınca parkuru kuruldu. Karıncalar, üzerinde şekerli su damlalarının bulunduğu bu parkurda dört kez denemeye tabi tutuldu. Bazı damlalarda hiç kafein yoktu. Bazılarında ise düşük, orta ve yüksek seviyelerde kafein vardı.

Bilim insanları karıncalara kafein içirdi, bakın ne oldu!
  • 142 karıncanın hareketleri tek tek izlendi. Sonuçlar dikkat çekiciydi:
  • 25 ppm kafein alan karıncalar dönüş yolculuklarında %28 daha hızlıydı.
  • 250 ppm kafein alanlar ise %38 daha hızlı hedefe ulaştı.
  • İlk denemede 300 saniyede şeker bulan bir karınca, doğru kafein dozu ile bunu sadece 54 saniyede gerçekleştirdi.

Kafein verilen karıncalar, yemlere giden yolu daha net hatırlıyor ve güçlü kimyasal izler bırakarak diğer karıncaların da aynı yöne gitmesini sağlıyor. Bu, koloniye zehirli yemlerin daha etkili şekilde taşınmasına yardımcı olabileceği düşünülüyor.

Bilim insanları karıncalara kafein içirdi, bakın ne oldu!

Kafeinin Fazlası Zararlı

Araştırma, çok yüksek dozda (2.000 ppm) kafein verilen karıncalarda herhangi bir iyileşme gözlenmediğini, hatta bunun zararlı olabileceğini ortaya koydu. Bilim insanları, özellikle arılar gibi faydalı böcekler için yüksek dozun ölümcül olabileceğini belirtti.

Deneyin baş araştırmacısı Galante, çalışma ile ilgili şu açıklamalara yer verdi: "Kullandığımız en düşük doz doğal bitkilerde bulunan doz, orta doz bazı enerji içeceklerinde bulunan doza yakın ve en yüksek miktarın arıların LD50'si olması bekleniyor. Bu dozla beslenen arıların yarısı ölüyor"

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