Bilim insanları karıncalara kafein içirdi, bakın ne oldu!
Bilim insanları, doğanın en küçük ama en organize canlılarından biri üzerinde sıra dışı bir deney gerçekleştirdi. Arjantin karıncalarına verilen küçük doz kafein, onların hafıza ve öğrenme hızında beklenmedik değişimlere yol açtı. Elde edilen sonuçlar, bu minik canlıların yön bulma becerisinden kolonilerinin iletişim yöntemlerine kadar birçok detayı etkiledi. Peki çalışmanın sonucunda kafein, karıncaların zihinsel haritasını nasıl değiştirdi?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.08.2025 16:35