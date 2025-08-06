Bilim insanları karıncalara kafein içirdi, bakın ne oldu!

Kafein, Karıncaların Hafızasını Nasıl Etkiledi?

Arjantin karıncaları (Linepithema humile), dünya genelinde yaygın koloniler kurarak yerli böcek türlerini tehdit eden en istilacı karınca türlerinden biri olarak biliniyor. Yalnızca birkaç milimetre boyunda olmalarına rağmen, binlerce kilometreye yayılan devasa koloniler kurabiliyorlar.

ABD ve Akdeniz kıyılarında büyük sorunlara yol açan bu karıncalar, besin kaynaklarını ele geçirebiliyor, elektrik kablolarına dahi zarar verebiliyor ve yerel ekosistemi olumsuz etkileyebiliyor. Geleneksel yöntemlerde zehirli yemlerle kontrol edilmeye çalışılsalar da, karıncalar çoğu zaman bu yemlere kısa sürede ilgisini kaybediyor.