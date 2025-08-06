6 Ağustos akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? Benzin ve motorine zam, indirim var mı?

6 Ağustos 2025 akaryakıt fiyatları, olası indirim beklentisi nedeniyle araç sahiplerinin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Brent petrol piyasasındaki gelişmeler, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde fiyatlar, bölgesel olarak farklılık gösterebiliyor. Peki benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi