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6 Ağustos akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? Benzin ve motorine zam, indirim var mı?

6 Ağustos 2025 akaryakıt fiyatları, olası indirim beklentisi nedeniyle araç sahiplerinin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Brent petrol piyasasındaki gelişmeler, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde fiyatlar, bölgesel olarak farklılık gösterebiliyor. Peki benzin ve motorine zam ya da indirim var mı? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.08.2025 15:08
6 Ağustos akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? Benzin ve motorine zam, indirim var mı?

Yaz aylarında yoğunlaşan seyahat hareketliliği, akaryakıt fiyatlarını yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı. Araç sahipleri, benzinde ve motorinde yaşanabilecek olası zam ya da indirim gelişmelerini yakından takip ediyor. Benzin ve motorine zam ya da indirim yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki akaryakıt fiyatlarında tabelalar değişiyor mu? Zam ya da indirim var mı? İşte 6 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları…

6 Ağustos akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? Benzin ve motorine zam, indirim var mı?

Akaryakıt Fiyatlarında İndirim ya da Zam Var mı?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, yarından itibaren motorin fiyatlarında litre başına 1 lira 77 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise şimdilik herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

6 Ağustos akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? Benzin ve motorine zam, indirim var mı?

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Trump'ın Hindistan'a Rus petrolü alımları nedeniyle gümrük vergisi tehdidi sonrası arz kesintisi endişeleriyle yükseldi. Brent petrol %0,4 artışla 67,93 dolar, WTI ise 65,44 dolar seviyesine çıktı.

6 Ağustos akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? Benzin ve motorine zam, indirim var mı?

6 Ağustos 2025 Güncel Akaryakıt Fiyatları

Şehir V/Max Kurşunsuz 95 V/Max Diesel Gazyağı
ISTANBUL (AVRUPA) 51.46 TL/LT 53.77 TL/LT 46.24 TL/LT
ISTANBUL (ANADOLU) 51.31 TL/LT 53.65 TL/LT 46.23 TL/LT
ANKARA 52.17 TL/LT 54.67 TL/LT 44.87 TL/LT
IZMIR 52.50 TL/LT 55.01 TL/LT 46.46 TL/LT
ADANA 53.03 TL/LT 55.54 TL/LT 46.14 TL/LT

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