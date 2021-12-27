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Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Aralık Pazartesi canlı yayın izle

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Giriş: 27.12.2021 10:16
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Aralık 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 27 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; düğün hazırlığı yaparken kayıplara karışan Mülkiye Kazan ile ilgili sıcak gelişme! Aynı şehir, peş peşe kayıplar, ortaya atılan iddialar! Düğümü çözecek kilit isim kim? Seher Yüksel ve Mehmet Demir’e ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Aralık 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

27 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; düğün hazırlığı yaparken kayıplara karışan Mülkiye Kazan ile ilgili sıcak gelişme! Aynı şehir, peş peşe kayıplar, ortaya atılan iddialar! Düğümü çözecek kilit isim kim? Seher Yüksel ve Mehmet Demir'e ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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27 Aralık Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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