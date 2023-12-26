Müge Anlı ile Tatlı Sert 26 Aralık Salı tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Aralık 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 26 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; kaybının 12. gününde cenazesi bulundu! Müge Anlı’ya canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyodan gözaltına alındı, cinayet silahı evinde çıktı! İncelemeler, gelişmeler hareketli saatler! Mustafa Hakkulu cinayetiyle ilgili son yaşananlar! Karısının cinayetle suçladığı koca, evlatlarının şüphelendiği baba yıllar sonra canlı yayında yüzleştiler! Uzak Doğu’ya uzanan uzak ihtimaller! Cinayet nasıl aklına geldi? Yayın ihbar kabul edildi, Mevlüt Ozan Atlar’ın şüpheli kaybı! 3 çocuk annesinin şüpheli ölümü! İhanet ağı, çelişki yumağı, darp, cinayet, gözdağı, ardı arkası kesilmeyen iddialar! İtirafın nedeni intikam isteği mi? Sıdıka Çelik öldürüldü mü? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tek parça izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Aralık 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

26 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; kaybının 12. gününde cenazesi bulundu! Müge Anlı'ya canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyodan gözaltına alındı, cinayet silahı evinde çıktı! İncelemeler, gelişmeler hareketli saatler! Mustafa Hakkulu cinayetiyle ilgili son yaşananlar! Karısının cinayetle suçladığı koca, evlatlarının şüphelendiği baba yıllar sonra canlı yayında yüzleştiler! Uzak Doğu'ya uzanan uzak ihtimaller! Cinayet nasıl aklına geldi? Yayın ihbar kabul edildi, Mevlüt Ozan Atlar'ın şüpheli kaybı! 3 çocuk annesinin şüpheli ölümü! İhanet ağı, çelişki yumağı, darp, cinayet, gözdağı, ardı arkası kesilmeyen iddialar! İtirafın nedeni intikam isteği mi? Sıdıka Çelik öldürüldü mü? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

26 Aralık Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.