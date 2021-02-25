CANLI İZLE: Müge Anlı 25 Şubat Perşembe

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Şubat 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 25 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 3 çocuk annesi Güldane Biçer’in karanlıkta kalan hikayesi! 9 yıldır kayıp olan 42 yaşındaki Selda Grossle ve 43 yaşındaki Tunç Boztepe’yi arama çalışmaları! Kuzeni tarafından kaçırıldı, canlı yayında bulundu! Hülya Avşar’ın 15 yaşındaki kızı Helen’le ilgili sıcak gelişme! 69 yaşındaki Alzheimer hastası annenin kaybıyla ilgili sıcak gelişme! Yıllarca sakladı, herkesten gizledi, anlatmak zorunda kaldı! Güldane Biçer’le ilgili sıcak gelişme ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (25 Şubat 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

25 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 3 çocuk annesi Güldane Biçer'in karanlıkta kalan hikayesi! 9 yıldır kayıp olan 42 yaşındaki Selda Grossle ve 43 yaşındaki Tunç Boztepe'yi arama çalışmaları! Kuzeni tarafından kaçırıldı, canlı yayında bulundu! Hülya Avşar'ın 15 yaşındaki kızı Helen'le ilgili sıcak gelişme! 69 yaşındaki Alzheimer hastası annenin kaybıyla ilgili sıcak gelişme! Yıllarca sakladı, herkesten gizledi, anlatmak zorunda kaldı! Güldane Biçer'le ilgili sıcak gelişme ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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