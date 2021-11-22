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Müge Anlı ile Tatlı Sert 22 Kasım Pazartesi canlı yayın izle

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Giriş: 22.11.2021 10:10
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Kasım 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 22 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; radyocu Mehmet Karahan cinayeti! Zeytinliğe mi gömdüler? Çok çarpıcı iddia, karşılıklı suçlamalar! DJ Gezgin’in ölümüyle ilgili önemli gelişme! Günlerce arandı, dağ başında ölü bulundu! Şüpheler ve ihtimaller! Kim, nasıl buldu? Oraya nasıl gitti? Nasıl öldü? 2.5 yaşındaki Müslüme ile ilgili gelişmeler! Hüseyin Yüksel’in katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Kasım 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

22 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; radyocu Mehmet Karahan cinayeti! Zeytinliğe mi gömdüler? Çok çarpıcı iddia, karşılıklı suçlamalar! DJ Gezgin'in ölümüyle ilgili önemli gelişme! Günlerce arandı, dağ başında ölü bulundu! Şüpheler ve ihtimaller! Kim, nasıl buldu? Oraya nasıl gitti? Nasıl öldü? 2.5 yaşındaki Müslüme ile ilgili gelişmeler! Hüseyin Yüksel'in katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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22 Kasım Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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