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Müge Anlı ile Tatlı Sert 22 Kasım Çarşamba canlı yayın izle

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Giriş: 22.11.2023 10:26
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Kasım 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 22 Kasım Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; öldürüldüğü düşünülen bir kadın, karşı karşıya gelen taraflar, cinayet iddiası, dehşet verici tavuk çiftliği... Nazmiye Yaldız’ın kaybında korkunç şüphe! Gözyaşlarıyla oğlunu arayan bir anne, geri dön çağrısı, çok geçmeden son bulan endişe... Fırat Dursun’la ilgili sıcak gelişme! 26 gündür kayıptı Müge Anlı yarım saatte buldu! Alıkoyma şüphesi, yürek yakan anne feryadı, itiraf niteliğinde ifade, canlı yayında müjdeli haber! 30 yaşındaki 3 çocuk annesiyle ilgili sıcak gelişme! Karnındaki ikizleriyle öldürülen anne, kasten öldürme suçundan yargılanan koca, sorular ve kuşkular, cinayetle bağ kurulan öldüresiye dayak! Bir bedendeki 3 cana kıyan vicdansız kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Kasım 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

22 Kasım Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; öldürüldüğü düşünülen bir kadın, karşı karşıya gelen taraflar, cinayet iddiası, dehşet verici tavuk çiftliği... Nazmiye Yaldız'ın kaybında korkunç şüphe! Gözyaşlarıyla oğlunu arayan bir anne, geri dön çağrısı, çok geçmeden son bulan endişe... Fırat Dursun'la ilgili sıcak gelişme! 26 gündür kayıptı Müge Anlı yarım saatte buldu! Alıkoyma şüphesi, yürek yakan anne feryadı, itiraf niteliğinde ifade, canlı yayında müjdeli haber! 30 yaşındaki 3 çocuk annesiyle ilgili sıcak gelişme! Karnındaki ikizleriyle öldürülen anne, kasten öldürme suçundan yargılanan koca, sorular ve kuşkular, cinayetle bağ kurulan öldüresiye dayak! Bir bedendeki 3 cana kıyan vicdansız kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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22 Kasım Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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