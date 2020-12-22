Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Aralık 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 22 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayını canlı izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Aralık 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

22 Aralık Salı Müge Anlı'da bugün, 70 yaşındaki Hamdi Kılıç'a kim ne yaptı? Mavi ilaçları kim neden aldı? Dolandırıldı, tarlalarını kaptırdı, icralık oldu. Evleneceğini sandı eniştesi diye bildiği kocası çıktı. Hem gönlünü hem paralarını kaptırdı. 31 yaşındaki Emre Korkmaz'ın dolandırma iddiası. Bir anda kayboldu yeğeni yıllarca oyaladı. Kıyafetlere ne oldu? Hüseyin Cura'nın şüpheli kaybı...

22 Aralık Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 22 ARALIK SALI CANLI İZLE