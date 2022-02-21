Müge Anlı ile Tatlı Sert 21 Şubat Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (21 Şubat 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 21 Şubat Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 58 yaşındaki inşaat işçisinin acı sonu! Keçeli kalemle babasının alnına küfür yazan evlat, öfke problemi... Osman Küçük’ün katili kim? 3 yıldır haber alınamayan 3 çocuk annesi Leyla Temiz, geçmişe sünger çekmek isteyen yakınları... Leyla Temiz nerede? 30 yaşındaki gencin şüpheli kaybı, 700 bin dolarlık saat dolu çanta iddiası... Ayhan Gülep’in kaybında çelişkiler yumağı! Kayıp Muhtar Muhammet Bahçeci’nin kaybında sıcak gelişme ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (21 Şubat 2022 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

21 Şubat Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 58 yaşındaki inşaat işçisinin acı sonu! Keçeli kalemle babasının alnına küfür yazan evlat, öfke problemi... Osman Küçük'ün katili kim? 3 yıldır haber alınamayan 3 çocuk annesi Leyla Temiz, geçmişe sünger çekmek isteyen yakınları... Leyla Temiz nerede? 30 yaşındaki gencin şüpheli kaybı, 700 bin dolarlık saat dolu çanta iddiası... Ayhan Gülep'in kaybında çelişkiler yumağı! Kayıp Muhtar Muhammet Bahçeci'nin kaybında sıcak gelişme ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

21 Şubat Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.