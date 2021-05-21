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Müge Anlı ile Tatlı Sert 21 Mayıs Cuma canlı yayın izle - 21.05.2021

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Giriş: 21.05.2021 10:34
Güncelleme:21.05.2021 10:35
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (21 Mayıs 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 21 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; Nezen Germiyen, Lütfiye Gündüz ve Şennaz Kahraman’la ilgili gelişmeler! Yeğeninin karısıyla kaçtı, gözyaşları döktü! Seda ve ailesi günler sonra canlı yayında buluştu! Öldürülüp kuyuya atılan Zeliha-Cevdet Uysal çifti, korkunç itiraf! Cinayet sanığı kardeş hakim karşısında ne savunma yaptı? 5 çocuk annesi ortadan kayboldu! Kan donduran ifadeler, ortaya çıkan gerçekler! 37 yaşındaki Nilgün Şimşek ile ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (21 Mayıs 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

21 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; Nezen Germiyen, Lütfiye Gündüz ve Şennaz Kahraman'la ilgili gelişmeler! Yeğeninin karısıyla kaçtı, gözyaşları döktü! Seda ve ailesi günler sonra canlı yayında buluştu! Öldürülüp kuyuya atılan Zeliha-Cevdet Uysal çifti, korkunç itiraf! Cinayet sanığı kardeş hakim karşısında ne savunma yaptı? 5 çocuk annesi ortadan kayboldu! Kan donduran ifadeler, ortaya çıkan gerçekler! 37 yaşındaki Nilgün Şimşek ile ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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21 Mayıs Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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