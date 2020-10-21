CANLI İZLE: Müge Anlı 21 Ekim Çarşamba

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (21 Ekim 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 21 Ekim Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 2.5 yıldır haber alınamayan bir kadın, şüphelerin odağında 2 erkek... 2 çocuk annesi kadının kuşku dolu kaybı! Evdeki 130 bin lirası çalındı, tatlı kavgalarıyla Türkiye tanıdı... Çaldığı paraları tatilde harcayan Yeşim için ne karar verildi? Saliha Çalışkan sosyal medyada en son kiminle yazıştı? Kaybolduğu gün kiminle buluştu? Saliha Çalışkan’ın son günüyle ilgili görgü tanığı canlı yayında! Müge Anlı’da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (21 Ekim 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

21 Ekim Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 2.5 yıldır haber alınamayan bir kadın, şüphelerin odağında 2 erkek... 2 çocuk annesi kadının kuşku dolu kaybı! Evdeki 130 bin lirası çalındı, tatlı kavgalarıyla Türkiye tanıdı... Çaldığı paraları tatilde harcayan Yeşim için ne karar verildi? Saliha Çalışkan sosyal medyada en son kiminle yazıştı? Kaybolduğu gün kiminle buluştu? Saliha Çalışkan'ın son günüyle ilgili görgü tanığı canlı yayında! Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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21 Ekim Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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