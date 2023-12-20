Müge Anlı ile Tatlı Sert 20 Aralık Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Aralık 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 20 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 3 çocuk annesinin şüpheli ölümü! İhanet ağı, çelişki yumağı, darp, cinayet, gözdağı, ardı arkası kesilmeye iddialar... İtirafın nedeni intikam isteği mi? Sıdıka Çelik öldürüldü mü? Arabasını bıraktı, 150 bin lira ile kayboldu! Kuşku uyandıran detaylar, dikkat çeken beyaz araç, kıskançlık meselesi... 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu’nun kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Aralık 2023 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

20 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 3 çocuk annesinin şüpheli ölümü! İhanet ağı, çelişki yumağı, darp, cinayet, gözdağı, ardı arkası kesilmeye iddialar... İtirafın nedeni intikam isteği mi? Sıdıka Çelik öldürüldü mü? Arabasını bıraktı, 150 bin lira ile kayboldu! Kuşku uyandıran detaylar, dikkat çeken beyaz araç, kıskançlık meselesi... 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'nun kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

20 Aralık Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.