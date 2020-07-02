Müge Anlı 2 Temmuz Perşembe tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Temmuz 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 2 Temmuz Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Türkiye İkranur için ağladı! Yürek yakan ölümdeki şüpheler! Sinop’ta 3 kişinin kaybolduğu akılalmaz yangın! Çelişkili ifadeler, kafa karıştıran açıklamalar, yanıt bekleyen sorular! Yanan evdeki 3 kişiye ne oldu? 17 yaşındayken evden kaçtı, 45 yaşındaki adamla ortaya çıktı! Babasının kayıp olarak aradığı Ayşenur ile ilgili gelişmeler! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Temmuz 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

2 Temmuz Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Türkiye İkranur için ağladı! Yürek yakan ölümdeki şüpheler! Sinop'ta 3 kişinin kaybolduğu akılalmaz yangın! Çelişkili ifadeler, kafa karıştıran açıklamalar, yanıt bekleyen sorular! Yanan evdeki 3 kişiye ne oldu? 17 yaşındayken evden kaçtı, 45 yaşındaki adamla ortaya çıktı! Babasının kayıp olarak aradığı Ayşenur ile ilgili gelişmeler! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

2 Temmuz Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.