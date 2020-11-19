CANLI İZLE: Müge Anlı 19 Kasım Perşembe

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (19 Kasım 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 19 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 49 yaşındaki Kadir Sarı’nın şüpheli kaybı! Soru işaretleri, ağır suçlamalar... Kadir Sarı’ya ne oldu? Canice öldürüldü, evi talan edildi... Makbule Sarı cinayetinde katil kim? Bir yuva kurmak istedi, mücevherler taktı, nikah defteri yerine senede imza attı... Yurdacan Baydemir’in evlilik vaadiyle dolandırılma iddiası! 74 yaşındaki kadını kim ya da kimler öldürdü? Ailenin şüphesi kimin üzerinde? Gören duyan oldu mu? Makbule Sarı’nın kızı ve görgü tanığı canlı yayında! Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (19 Kasım 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

19 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 49 yaşındaki Kadir Sarı'nın şüpheli kaybı! Soru işaretleri, ağır suçlamalar... Kadir Sarı'ya ne oldu? Canice öldürüldü, evi talan edildi... Makbule Sarı cinayetinde katil kim? Bir yuva kurmak istedi, mücevherler taktı, nikah defteri yerine senede imza attı... Yurdacan Baydemir'in evlilik vaadiyle dolandırılma iddiası! 74 yaşındaki kadını kim ya da kimler öldürdü? Ailenin şüphesi kimin üzerinde? Gören duyan oldu mu? Makbule Sarı'nın kızı ve görgü tanığı canlı yayında! Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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