CANLI İZLE: Müge Anlı 19 Kasım Perşembe

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 19 Kasım Perşembe canlı yayın izle - 19.11.2020

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Giriş: 19.11.2020 10:29
Güncelleme:19.11.2020 10:32
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (19 Kasım 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 19 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 49 yaşındaki Kadir Sarı’nın şüpheli kaybı! Soru işaretleri, ağır suçlamalar... Kadir Sarı’ya ne oldu? Canice öldürüldü, evi talan edildi... Makbule Sarı cinayetinde katil kim? Bir yuva kurmak istedi, mücevherler taktı, nikah defteri yerine senede imza attı... Yurdacan Baydemir’in evlilik vaadiyle dolandırılma iddiası! 74 yaşındaki kadını kim ya da kimler öldürdü? Ailenin şüphesi kimin üzerinde? Gören duyan oldu mu? Makbule Sarı’nın kızı ve görgü tanığı canlı yayında! Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (19 Kasım 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

19 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 49 yaşındaki Kadir Sarı'nın şüpheli kaybı! Soru işaretleri, ağır suçlamalar... Kadir Sarı'ya ne oldu? Canice öldürüldü, evi talan edildi... Makbule Sarı cinayetinde katil kim? Bir yuva kurmak istedi, mücevherler taktı, nikah defteri yerine senede imza attı... Yurdacan Baydemir'in evlilik vaadiyle dolandırılma iddiası! 74 yaşındaki kadını kim ya da kimler öldürdü? Ailenin şüphesi kimin üzerinde? Gören duyan oldu mu? Makbule Sarı'nın kızı ve görgü tanığı canlı yayında! Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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19 Kasım Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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